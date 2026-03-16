Ο Κάρλο Αντσελότι μιλώντας στην Marca, ανέφερε την κορυφαία εντεκάδα με Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές που έχει προπονήσει μέχρι σήμερα.

Με το Μουντιάλ του 2026 να πλησιάζει και το θέμα που απασχολεί τους Βραζιλιάνους να είναι η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στην κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου, ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις που αφορούν τη «Σελεσάο».

Ο Ιταλός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη στη Marca, με αφορμή την 25η επέτειο του ραδιοφώνου του ισπανικού μέσου, με ανθρώπους αυτού να ταξιδεύουν στα γραφεία της CBF για να μιλήσουν μαζί του.

Αρχικά, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης εξήγησε πως η πίεση που έχει είναι σαφώς λιγότερη από εκείνη σε έναν σύλλογο, αφού δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, ωστόσο ανέφερε ότι περίπου.... 70 Βραζιλιάνοι θα μπορούσαν να έχουν μια θέση στην Εθνική, κάτι που κάνει δύσκολο το έργο του να επιλέγει την αποστολή.

Στη συνέχεια, σε σχετική ερώτηση των ανθρώπων της Marca αναφορικά με σούπερ σταρ που έχει προπονήσει από την χώρα του καφέ, ο «Καρλέτο» έδωσε την κορυφαία εντεκάδα, ένα σύνολο γεμάτο ονόματα που προκαλούν δέος, αλλά και έκπληξη.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα τοποθέτησε τον Ντίντα, δεξιά στην άμυνα τον Καφού, στο κέντρο αυτής τους Τιάγκο Σίλβα και Μιλιτάο, αριστερά τον Μαρσέλο, ενώ στο κέντρο ανέφερε τους Κασεμίρο, Κακά, Βινίσιους και... Ροντρίγκο. Τέλος, όσον αφορά την επιθετική γραμμή, δεν μπόρεσε να αποφασίσει ξεκάθαρα, αφού στο μυαλό του αμέσως ήρθε το περίφημο 3R, δηλαδή Ρονάλντο, Ριβάλντο και Ροναλντίνιο.

🚨🗣️ Carlo Ancelotti on his best Brazil all-time XI to win the World Cup:



"In goal, I can put Dida. Cafu on the right, Militão and Thiago Silva at center-back, and Marcelo on the left."



"In midfield, Casemiro, Kaká... I'm sure I've forgotten one of them. On the right wing,… pic.twitter.com/VlVHUYG1L0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 16, 2026

Πέραν αυτού, ο 66χρονος προφανώς παραδέχθηκε πως ο στόχος είναι η κορυφή του κόσμου και το 6ο αστέρι στη φανέλα της Βραζιλίας, ενώ σε ερώτημα αναφορικά με το τι έχει αλλάξει στη Ρεάλ Μαδρίτης από την φυγή του, εξήγησε ότι η παλιά γενιά είχε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη χημεία στα αποδυτήρια, και αυτή (σσ η χημεία) δεν μπορεί να βρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη, εφόσον έχουν έρθει αρκετοί νέοι παίκτες.