Ο Κεϊσούκε Χόντα αποκάλυψε πως Αμερικανική εταιρία ανέστειλε μια συμφωνία τους, καθώς ο Ιάπωνας πήρε το μέρος του Ιράν, λέγοντας πως θέλει να το δει κανονικά στο Μουντιάλ.

Σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μίλαν, Κεϊσούκε Χόντα, αναφορικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ που έρχεται και την ενέργεια μιας Αμερικανικής εταιρίας, με την οποία έχει συμφωνία.

Ο Ιάπωνας πρώην άσος των γηπέδων με περισσότερες από 500 συμμετοχές και 105 καταγεγραμμένα γκολ στην πορεία του, τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής των Ιρανών στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναφέροντας πως θέλει να τους δει στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Αυτά του τα λόγια φαίνεται πως δεν άρεσαν όμως σε μια Αμερικανική εταιρία, με την οποία ήταν κοντά σε συμφωνία για συνεργασία ενόψει του Μουντιάλ. Έτσι, ο συγκεκριμένος «χορηγός» αποφάσισε να βάλει στον... πάγο το εν λόγω deal με τον Χόντα, προφανώς εξαιτίας των όσων είπε.

Ο ίδιος ο Ιάπωνας με ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι είναι καλύτερα χωρίς τέτοιου είδους εταιρίες, που αγνοούν την ουσία του αθλήματος και λαμβάνουν αυτές τις «άθλιες» αποφάσεις.

«Φαίνεται ότι μια συνεργασία για διαφήμιση από μια αμερικανική εταιρία, η οποία πιθανότατα θα ολοκληρωνόταν εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει ανασταλεί λόγω αυτής της δήλωσης. Εταιρίες που αγνοούν την ουσία και παίρνουν άθλιες αποφάσεις—είμαστε καλύτερα χωρίς αυτές».