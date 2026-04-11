Συγκλονιστικός ο πατέρας του Ταρέμι για τον πόλεμο: «Αντέξαμε 8 χρόνια, τώρα οι 40 μέρες δεν είναι τίποτα»

Ο Αλιρέζα Ταρέμι έκανε την δική του κατάθεση ψυχής για όλα όσα βιώνουν στο Ιράν με τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πατέρας του Ταρέμι έγινε θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν. Εκεί ο Αλιρέζα Ταρέμι συγκλόνισε με όσα είπε για τον τωρινό πόλεμο αλλά και το παρελθόν.

«Ήμασταν οκτώ χρόνια στον πόλεμο. Αντέξαμε οκτώ χρόνια. Τώρα, οι σαράντα μέρες δεν είναι τίποτα. Ναι οπωσδήποτε (θα ερχόμασταν ξανά στις πορείες). Φτάσαμε σε αυτήν την επανάσταση με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων. Ήταν όλοι εκεί: φίλοι μας και σύντροφοί μας, που χάθηκαν μπροστά στα μάτια μας.

Τώρα δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο τους. Πρώτα ο Θεός, αν έχουμε ζωή, σίγουρα θα δείξουμε υπομονή σε όποια δυσκολία και να υπάρξει», ήταν η τοποθέτησή του.