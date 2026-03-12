Η εθνική ομάδα του Ιράν απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Λίγες ώρες μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ προς την εθνική ομάδα του Ιράν να μην δώσει το παρών στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, οι διεθνείς της χώρας της Μέσης Ανατολής έδωσαν τη δική τους απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε δημοσίευση στα social media, υπενθυμίζεται στον Τραμπ ότι η FIFA είναι η μόνη που δύναται να αποκλείσει ομάδες, αφήνοντας αιχμές για την αδυναμία των Αμερικανών να εγγυηθούν την ασφάλειας των Ιρανών αθλητών.

Αναλυτικά:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα ιστορικό και διεθνές γεγονός και διοργανωτής του είναι η FIFA, όχι μία χώρα μόνη της. Η εθνική ομάδα του Ιράν προκρίθηκε στο τουρνουά αυτό μέσω συνεχόμενων νικών, ούσα μία από τις πρώτες που προκρίθηκαν σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.

Εννοείται πως κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την εθνική Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αντιθέτως, η χώρα που θα έπρεπε να αποκλειστεί είναι αυτή που φέρει τον τίτλο του “διοργανωτή” αλλά δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν».