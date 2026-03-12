Ιράν: Η απάντηση της εθνικής ομάδας στον Τραμπ για το Μουντιάλ
Λίγες ώρες μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ προς την εθνική ομάδα του Ιράν να μην δώσει το παρών στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, οι διεθνείς της χώρας της Μέσης Ανατολής έδωσαν τη δική τους απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε δημοσίευση στα social media, υπενθυμίζεται στον Τραμπ ότι η FIFA είναι η μόνη που δύναται να αποκλείσει ομάδες, αφήνοντας αιχμές για την αδυναμία των Αμερικανών να εγγυηθούν την ασφάλειας των Ιρανών αθλητών.
Αναλυτικά:
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα ιστορικό και διεθνές γεγονός και διοργανωτής του είναι η FIFA, όχι μία χώρα μόνη της. Η εθνική ομάδα του Ιράν προκρίθηκε στο τουρνουά αυτό μέσω συνεχόμενων νικών, ούσα μία από τις πρώτες που προκρίθηκαν σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.
Εννοείται πως κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την εθνική Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αντιθέτως, η χώρα που θα έπρεπε να αποκλειστεί είναι αυτή που φέρει τον τίτλο του “διοργανωτή” αλλά δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν».
The Iranian national team’s response to Donald Trump:— Erfan Hoseiny 🇮🇷🇦🇪 (@Eri1806) March 12, 2026
“The World Cup is a historic and international event, and its organizer is FIFA—not any single country. The Iranian national team also qualified for this event with authority and through consecutive victories, becoming one of… https://t.co/ujCqudVpLF pic.twitter.com/oWIKWW8a1l
