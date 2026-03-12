Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σοκαριστική προειδοποίηση στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε ανακοινώσει χθες την απόσυρση της Εθνικής Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να απέχει από το Παγκόσμιο Κύπελλο - για τη «δική τους ζωή και ασφάλεια» - σε μια αξιοσημείωτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου. Η ομάδα της Ασίας έχει προκριθεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό, ωστόσο θεωρείται... απίθανο να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν έχει αυξηθεί από τότε που ξέσπασε σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και την Πέμπτη ο Τραμπ τοποθετήθηκε για το θέμα μέσω του Truth Social: «Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε.«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μια ημέρα μετά την φαινομενική επιβεβαίωση του Ιρανού υπουργού Αθλητισμού ότι η ομάδα θα μποϊκοτάρει το τουρνουά, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και πυροδότησαν κύμα αντιποίνων.

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση, ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχτί Ταζ, δήλωσε πρόσφατα ότι «είναι απίθανο να μπορούμε να ανυπομονούμε για το κύπελλο».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμαντ Ντονιαμάλ, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε» και ότι «δεν υπάρχει καμία δυνατότητα» να λάβουν μέρος στο τουρνουά. «Από τη στιγμή που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Ντονιαμάλ.

«Λόγω των κακόβουλων ενεργειών κατά του Ιράν, μας επιβλήθηκαν δύο πόλεμοι μέσα σε οκτώ ή εννέα μήνες, και χιλιάδες από τους ανθρώπους μας σκοτώθηκαν. Συνεπώς, σίγουρα δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε υπό αυτές τις συνθήκες». Όταν ερωτήθηκε από το Politico για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απάντησε: «Δεν με νοιάζει πραγματικά».