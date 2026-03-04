Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει εμπόδια στο δρόμο του Ιράκ προς το Μουντιάλ, καθώς πολλά μέλη της εθνικής δεν μπορούν να βγάλουν visa για να ταξιδέψουν στο Μεξικό.

Καθώς ο πόλεμος μαίνεται στα εδάφη του Ιράν, ο αθλητικός κόσμος δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος από τις δραματικές εξελίξεις. Πόσω δε μάλλον όταν μιλάμε για τις όμορες χώρες... Το Ιράκ συγκεκριμένα βλέπει τον πόλεμο να του προκαλεί έξτρα εμπόδια στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι Ιρακινοί θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί στον τελικό των play-offs απέναντι σε μια εκ των Σουρινάμ/ Βολιβία για την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως το γεγονός πως ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Μεξικό δυσκολεύει τα πράγματα.

Κι αυτό διότι πολλά μέλη της εθνικής ομάδας δεν μπορούν να πάρουν visa για το Μεξικό, καθώς πολλές πρεσβείες παραμένουν κλειστές μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου. Την ίδια ώρα μάλιστα ο προπονητής του Ιράκ, Γκρέιχαμ Άρνολντ, παραμένει εγκλωβισμένος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Ο τελικός των play-offs που θα κρίνει την παρουσία του Ιράκ στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένος για τις 31 Μαρτίου και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν με το πέρασμα των ημερών. Η Ομοσπονδία του Ιράκ πάντως ενημέρωσε πως βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με την FIFA για την επίλυση του ζητήματος, καθώς και με την Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ακόμα και στο σενάριο βέβαια που το Ιράκ δεν καταφέρει να προκριθεί μέσω των play-offs, ίσως έχει ακόμα μια τελευταία ευκαιρία που μπορεί να προκύψει από τον αποκλεισμό του Ιράν. Εφόσον ο πόλεμος δεν επιτρέψει τη συμμετοχή του, τότε το Ιράκ μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρούνται ως οι δυο επικρατέσρες επιλογές της FIFA για να το αντικαταστήσουν στο Μουντιάλ.