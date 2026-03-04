Ιράν: Λεπτό προς λεπτό η «Επιχείρηση Γένεσις» που σκότωσε τον Χαμενεΐ - Βίντεο και εικόνες
Η ηγεσία του Ιράν δεν είδε την πρωινή επίθεση να έρχεται. Το πρωί του Σαββάτου, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συνήθως κατέβαινε στα καταφύγιά του τη νύχτα όταν το καθεστώς πίστευε ότι ήταν πιθανό να λάβουν χώρα ισραηλινές επιθέσεις, βρισκόταν στην κατοικία του, πάνω από το έδαφος.
Η απροσδόκητη επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η «Επιχείρηση Γένεσις», σκότωσε τον Χαμενεΐ και ήταν το εναρκτήριο χτύπημα στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν. Η Wall Street Journal ανασύνθεσε την επιχείρηση μέσω συνεντεύξεων με νυν και πρώην Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και μέσω δορυφορικών εικόνων, βίντεο και φωτογραφιών.
