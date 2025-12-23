Ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση στο γόνατο, με τον Βραζιλιάνο να ξεκινάει άμεσα την αποθεραπεία με στόχο να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Νεϊμάρ πέρασε χθες (22/12) την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση στο γόνατό του, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Σάντος, με τον εξτρέμ να ξεκινάει με γοργούς ρυθμούς την διαδικασία της αποθεραπείας του, ώστε να μπορέσει να είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και να εξασφαλίσει μια θέση στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Σάντος ανέφερε ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον γιατρό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ.

«Ο ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Δευτέρας (22/12) στο Mater Dei Nova Lima, την οποία πραγματοποίησε ο Δρ. Ροντρίγκο Λασμάρ και η ιατρική του ομάδα. Πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική επέμβαση για την αντιμετώπιση τραυματισμού στον έσω μηνίσκο. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και ο αθλητής είναι καλά στην υγεία του»

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος, ο οποίος χάρη στην πολύτιμη συμβολή του Νεϊμάρ, που σκόραρε 5 γκολ στους τελευταίους 4 αγώνες, διασφάλισε την παραμονή του στην κορυφαία κατηγορία, δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αν και το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης «Globo» αναφέρει ότι η ανάρρωσή του θα διαρκέσει τουλάχιστον μήνα.

Neymar’s surgery this morning was successful 👏🏽



The player has begun rehabilitation.



He will be ready to return to action early in the season next year if he remains at Santos. pic.twitter.com/FXpubMiv4V — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 22, 2025

Τα καλά νέα είναι πως η αποθεραπεία θα διαρκέσει λιγότερο χρόνο απ΄ότι αναμενόταν και έτσι ο Νέι θα μπορέσει να επανέλθει πλήρως και να είναι έτοιμος για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής της Σελεσάο, Κάρλο Αντσελότι, σε δηλώσεις του τον περασμένο Οκτώβριο είχε τονίσει πως ο 33χρόνος επιθετικός θα πρέπει να είναι στην καλύτερη του φυσική κατάσταση αν θέλει να κερδίσει μία κλήση στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.