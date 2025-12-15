Έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Σάντος είναι ο Νεϊμάρ, προσδοκώντας να επιστρέψει στην εθνική Βραζιλίας εν όψει Μουντιάλ.

Ακούστηκαν πολλά, φήμες επιστροφής του στην Ευρώπη και το Champions League, αλλά ο Νεϊμάρ δεν... πάει πουθενά. Τουλάχιστον αυτό μετέδωσε η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «R7».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Βραζιλιάνος τα έχει βρει σε όλα με τη Σάντος και αναμένεται να υπογράψει σύντομα νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην αγαπημένη του ομάδα τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Κι αυτό διότι ο στόχος του είναι ένας και ξεκάθαρος: η επιστροφή στην εθνική Βραζιλίας.

Παρ'ότι δεν έχει κληθεί από τον Κάρλο Αντσελότι ακόμη, ο «Νέι» είναι ευπρόσδεκτος στη Σελεσάο. Ο ίδιος ο Ιταλός πρόσφατα είχε δηλώσει πως αν είναι καλά και παίζει, θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. Και ο Νεϊμάρ στη Σάντος και παίζει και νιώθει καλύτερα από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει κανέναν λόγο να επιδιώξει μια νέα αλλαγή αυτή τη στιγμή, σταθερότητα χρειάζεται.

Confesso que no limite, foi na raça … mas foi por você SANTOS !

🤍🖤 pic.twitter.com/hBV7zomV2g — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2025

Υπενθυμίζουμε πως ο Νεϊμάρ, καταβάλλοντας... υπεράνθρωπη προσπάθεια και αψηφώντας το τραυματισμένο του γόνατο, μπόρεσε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος να σώσει τη Σάντος από τον υποβιβασμό και να τη βγάλει μάλιστα και στο Copa Sudamericana. Έχει ρόλο ηγέτη στην ομάδα που τον ανέδειξε, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να είναι η καλύτερη έκδοση του εαυτού του και να προετοιμαστεί ιδανικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.