Μπαπέ: «Σκέφτηκα να σταματήσω από την εθνική Γαλλίας, μετά το χαμένο πέναλτι στο Euro»

Ο Κιλιάν Μπαπέ δήλωσε στη συνέντευξή του στην «Equipe» ότι μετά το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ελβετία και τον αποκλεισμό στο περασμένο Euro, σκέφτηκε να σταματήσει προσωρινά από την εθνική Γαλλίας.

Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε τη μεγάλη επιστροφή του στην εθνική Γαλλίας το περασμένο καλοκαίρι και την ίδια ώρα ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει το δικό του διάλειμμα από τις υποχρεώσεις των Τρικολόρ! Αυτό αποκάλυψε ο 22χρονος σταρ μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του στην «Equipe», εξηγώντας ότι η αποτυχία του αποκλεισμού από τους «16» του περασμένου Euro με το δικό του χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ελβετία, στοίχισε στον ίδιο και τον έκανε να σκεφτεί αν θα έπρεπε να σταματήσει προσωρινά, για το καλό των Τρικολόρ.

«Εισέπραξα το μήνυμα ότι ο εγωισμός μου έφταιγε που χάσαμε, ότι ήθελα υπερβολικό χώρο για μένα και πως χωρίς εμένα, ίσως θα είχαμε νικήσει».



Η εθνική Γαλλίας είναι το πιο σημαντικό πράγμα κι αν η εθνική Γαλλίας είναι πιο χαρούμενη χωρίς εμένα, τότε έτσι είναι», δήλωσε ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και συμπλήρωσε για τα σχόλια που άκουσε μετά το χαμένο πέναλτι:



«Το μόνο για το οποίο ήθελα να με στηρίξει ο κόσμος ήταν όταν με αποκαλούσαν «πίθηκο» για ένα χαμένο πέναλτι. Όχι επειδή έχασα το πέναλτι, αυτό ήταν δικό μου λάθος»

