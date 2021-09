FIFΑ: Έρευνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έβγαλε θετικό πρόσημο για πιο συχνό Μουντιάλ

Η μια από τις δύο έρευνες που κατάφερε να ολοκληρώσει η FIFA και αφορά κυρίως τον κόσμο εκτός Ευρώπης, έβγαλε αποτέλεσμα με το οποίο στηρίζεται η ιδέα για πιο συχνό Μουντιάλ κι όχι διεξαγωγή κάθε 4ετία...

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διεξάγει έρευνα την ιδέα που έχει εκφραστεί περί της πιο συχνής πραγματοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το αποτέλεσμα ήταν... υπέρ αυτής της ιδέας.

Όπως παρουσίασε η FIFA επίσημα, σε έρευνα όπου συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άτομα που ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, όμως αφορούν οπαδούς κυρίως εκτός Ευρώπης, στηρίζεται το σενάριο της διεξαγωγής του Μουντιάλ κάθε δυο χρόνια, αντί για τα τέσσερα τα οποία παραδοσιακά ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται ακόμα μια έρευνα με 100.000 ανθρώπους από περισσότερες από 100 χώρες, με κριτήρια όπως ο πληθυσμός, η γεωγραφική ποικιλομορφία και η ποδοσφαιρική ιστορία...

«Η πλειοψηφία των οπαδών θέλουν πιο συχνό Μουντιάλ

H προτίμησή τους είναι η διεξαγωγή ανά διετία

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις παραδοσιακές αγορές και της πιο σύγχρονες

Οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται περισσότερο και είναι ανοιχτές στην αλλαγή» αναφέρεται στην ανακοίνωση της FIFA.

FIFA funded survey finds “fans” support FIFA’s proposal for biennial World Cup. That comes after Uefa-backed fans group said its members were against biennial World Cup. pic.twitter.com/uTyzOuVuJk