Σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα «footmercato» είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρίμ Μπενζεμά να ανακαλέσει την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική αν ο Ζινεντίν Ζιντάν διαδεχτεί τον Ντντιέ Ντεσάν.

Ο Καρίμ Μπενζεμά την ημέρα των 35ων γενεθλίων του ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, την επομένη της ήττας των Τρικολόρ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής ιστοσελίδας «footmercato» η απόφαση του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι οριστική, όμως υπάρχει μια προϋπόθεση για να γίνει ανατροπή. Η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού και η διαδοχή του από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και ο Ζιζού έχουν εξαιρετικές σχέσεις, εν αντιθέσει με αυτές με τον Ντεσάν. Θυμίζουμε πως ο Μπενζεμά ενοχλήθηκε από πρόσφατες δηλώσεις του τεχνικού των Γάλλων.

