Ισλανδία - Γαλλία: Όταν ο Ζιντάν κι η παρέα του έσκασαν στα γέλια στο άκουσμα της Μασσαλιώτιδας (vid)
Το αγωνιστικό ενδιαφέρον δεν είναι και το μεγαλύτερο, ωστόσο στη Γαλλία το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ισλανδία ξυπνάει... αστείες μνήμες.
Κι αυτό διότι μια από τις τελευταίες φορές που οι Μπλε αγωνίστηκαν στο Ρέικιαβικ, έλαβε χώρα ένα σπάνιο σκηνικό. Πίσω στο 1998, οι οικοδεσπότες, προκειμένου να υποδεχθούν την τότε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, αποφάσισαν να βάλουν έναν Ισλανδό τενόρο να τραγουδήσει την εμβληματική Μασσαλιώτιδα.
Ωστόσο αυτό... δεν πήγε και πολύ καλά από άποψη προφοράς και οδήγησε τους Γάλλους διεθνείς, παίκτες όπως ο Ζιντάν, ο Μπαρτέζ και ο Τουράμ, σε τρομερό νευρικό γέλιο! Οι περισσότεροι κατέβασαν τα κεφάλια τους στην προσπάθειά τους να μη λυθούν εντελώς, βάζοντας τα δυνατά τους για να μείνουν όσο πιο σοβαροί γινόταν μέχρι να τελειώσει η ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου.
Fou rire hymne marseillaise football (EDF France Islande 1998) meme pic.twitter.com/EiSxmYT9Li— Le répertoire à meme (@repertoire_meme) February 21, 2022
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.