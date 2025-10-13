Ισλανδία και Γαλλία συναντιούνται ξανά στο Ρέικιαβικ και τα γαλλικά social media έφεραν και πάλι στο προσκήνιο ένα αξέχαστο video από το 1998.

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον δεν είναι και το μεγαλύτερο, ωστόσο στη Γαλλία το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ισλανδία ξυπνάει... αστείες μνήμες.

Κι αυτό διότι μια από τις τελευταίες φορές που οι Μπλε αγωνίστηκαν στο Ρέικιαβικ, έλαβε χώρα ένα σπάνιο σκηνικό. Πίσω στο 1998, οι οικοδεσπότες, προκειμένου να υποδεχθούν την τότε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, αποφάσισαν να βάλουν έναν Ισλανδό τενόρο να τραγουδήσει την εμβληματική Μασσαλιώτιδα.

Ωστόσο αυτό... δεν πήγε και πολύ καλά από άποψη προφοράς και οδήγησε τους Γάλλους διεθνείς, παίκτες όπως ο Ζιντάν, ο Μπαρτέζ και ο Τουράμ, σε τρομερό νευρικό γέλιο! Οι περισσότεροι κατέβασαν τα κεφάλια τους στην προσπάθειά τους να μη λυθούν εντελώς, βάζοντας τα δυνατά τους για να μείνουν όσο πιο σοβαροί γινόταν μέχρι να τελειώσει η ανάκρουση του εθνικού τους ύμνου.