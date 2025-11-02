«Ο Κριός δεν παίζει με τον Σκορπιό»: Πρώην προπονητής της Γαλλίας έβγαζε ενδεκάδες με βάση τα... ζώδια!
Ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του μεθόδους ώστε να περνάει τη φιλοσοφία του στους ποδοσφαιριστές, άλλες συνηθισμένες κι άλλες πιο... εναλλακτικές. Στην περίπτωση του Ρεϊμόν Ντομενέκ ωστόσο ο χαρακτηρισμός «ανορθόδοξες» μάλλον θα ήταν πιο ταιριαστός για να περιγράψει τις δικές του τακτικές.
Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα μετά από την αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο παλαίμαχος Γάλλος αμυντικός, Φελίπε Μεξές, με παρελθόν σε μεγάλες ομάδες της Serie A όπως η Ρόμα και η Μίλαν.
Μιλώντας στην εκπομπή «Kampo» ο Μεξές περιέγραψε την κάκιστη σχέση του με τον άλλοτε προπονητή της εθνικής Γαλλίας και της Λυών, Ρεϊμόν Ντομενέκ, τον οποίο κατηγόρησε πως είχε... ψύχωση με την αστρολογία, σε βαθμό όπου έβγαζε ενδεκάδες με βάση τα ζώδια των ποδοσφαιριστών!
«Δεν τον έβλεπα ως προπονητή, ούτε καν με την ομάδα κάτω των 21 ετών (σ.σ της εθνικής Γαλλίας). Ποτέ δεν τον συμπάθησα» παραδέχθηκε αρχικά, ενώ όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που δεν τον συμπάθησε, συμπλήρωσε: «Ο Κριός δεν παίζει με τον Σκορπιό, ο Σκορπιός δεν παίζει με τον Ταύρο... Αυτά έλεγε... Αυτό για μένα, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είμαστε σε θέατρο. Νομίζω ότι τα πιστεύει, είναι περίεργο».
Θυμίζουμε πως ο Ρεϊμόν Ντομενέκ κάθισε στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας από το 2004 έως το 2010, ενώ υπό τη δική του καθοδήγηση οι Τρικολόρ είχαν φτάσει έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026, τον οποίο έχασαν στα πέναλτι από την Ιταλία.
