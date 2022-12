Ανήμερα των 35ων γενεθλίων του, ο Καρίμ Μπενζεμά ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Γαλλίας μέσω ανάρτησης στα social media.

Τίτλοι τέλους για τον Καρίμ Μπενζεμά στην εθνική Γαλλίας! Ανήμερα των 35ων γενεθλίων του και μερικές ώρες μετά τον χαμένο τελικό των Μπλε απέναντι στην Αργεντινή, ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο μέσω ανάρτησης στα social media.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σαν επίρρωση των σεναρίων για ολική ρήξη στις σχέσεις του Γάλλου φορ με τον εκλέκτορα της εθνικής, Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο τιμόνι των Τρικολόρ.

«Έκανα την προσπάθειά μου και τα λάθη που ήταν απαραίτητα για να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα, είμαι περήφανος γι΄αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά σε μια έμμεση παραδοχή πως η παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του έφτασε στο τέλος της.

Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο στις 28 Οκτωβρίου του 2007 και έπαιξε για τελευταία φορά με τους Τρικολόρ στις 13 Ιουνίου του 2022 στην εντός έδρας ήττα από την Κροατία για το Nations League. Συνολικά μέτρησε 97 φορές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα, σκόραρε 37 γκολ και έδωσε 20 ασίστ.

Σαν ύψιστη διάκριση στέκεται το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο φετινό Μουντιάλ μιας και το όνομά του δεν διαγράφηκε ποτέ από τη λίστα της Γαλλίας, ενώ το 2021 κατέκτησε το Nations League.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs