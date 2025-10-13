Η Γερμανία πήρε ακόμα μια νίκη κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία (1-0) και πλησιάζει στο Μουντιάλ 2026, σημαντικότατο τρίποντο για την Ουκρανία του Ρεμπρόφ που «λύγισε» το Αζερμπαϊτζάν (2-1). Ισοπαλία για τη Γαλλία στην Ισλανδία (2-2).

1ος Ομιλος

Η Γερμανία με αρκετό άγχος κατάφερε να επικρατήσει 1-0 της Βορείου Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η αποστολή ήταν δύσκολη και αποτυπώθηκε στο χορτάρι, όπου οι γηπεδούχοι έβαλαν αρκετά δύσκολα. Ωστόσο, το γκολ του Βόλτεμαντε στο 31' χάρισε το τρίποντο στους Γερμανούς. Η Βόρεια Ιρλανδία έχασε για πρώτη φορά εντός έπειτα από δυο χρόνια και η πρόκριση στο Μουντιάλ δυσκόλεψε αρκετά.

Η Σλοβακία υπερκέρασε το εμπόδιο του Λουξεμβούργου, επικράτησε 2-0 και διατηρήθηκε σε τροχιά πρόκρισης μιας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Γερμανία. Στο 55ο λεπτό ο Ομπερτ έκανε το 1-0 και στο 72' ο Σκραντς διαμόρφωσε το 2-0.



Αποτελέσματα

Β. Ιρλανδία - Γερμανία 0-1

Σλοβακία - Λουξεμβούργο 2-0



Βαθμολογία

Γερμανία 4 (8-3) 9 Σλοβακία 4 (5-2) 9 Β. Ιρλανδία 4 (6-5) 6 Λουξεμβούργο 4 (1-10) 0

Επόμενη αγωνιστική (14/10)

Λουξεμβούργο - Γερμανία

Σλοβακία - Β.Ιρλανδία



2ος Όμιλος

Η Ελβετία δεν κατάφερε να ξεμπερδέψει με την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Σλοβενίας του βασικού Άνταμ Τσέριν και συμβιβάστηκε με τη λευκή ισοπαλία (0-0). Παραμένει βέβαια φαβορί για την πρόκριση, ούσα στην κορυφή του γκρουπ.

Σπουδαίο τρίποντο πήρε το Κόσοβο, που «απέδρασε» με 1-0 από τη Στοκχόλμη και όχι μόνο άφησε τη Σουηδία στην τελευταία θέση του ομίλου, αλλά πήρε μαζί και το προβάδισμα για τη 2η θέση, αφού βρίσκεται πια στο +4 από τους Σλοβένους. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε στο 32ο λεπτό ο Ασλάνι.

Αποτελέσματα

Σλοβενία - Ελβετία 0-0

Σουηδία - Κόσοβο 0-1

Βαθμολογία

Ελβετία 4 (9-0) 10

Κόσοβο 4 (3-4) 7

Σλοβενία 4 (2-5) 3

Σουηδία 4 (2-7) 1

Επόμενη αγωνιστική (15/11)

Ελβετία - Σουηδία

Σλοβενία - Κόσοβο

4ος Όμιλος

Η Γαλλία έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει από απόψε την πρόκρισή της στο Μουντιάλ . Παρατάχθηκε με... πειραματική ενδεκάδα και χωρίς τους μεγάλους της σταρς απέναντι στην Ισλανδία και έφυγε από το Ρέικιαβικ μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2). Παραμένει βέβαια στην κορυφή του ομίλου με διαφορά ασφαλείας και το να τσεκάρει το εισιτήριό της φαντάζει θέμα χρόνου. Βασικός για τους γηπεδούχους ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού.

Ο Πάλσον άνοιξε το σκορ για τους Ισλανδούς στο 39' αλλά οι Ενκουνκού (63') και Ματετά (68') γύρισαν το παιχνίδι για τη Γαλλία. Δεν μπόρεσε να χαμογελάσει ωστόσο, αφού η Ισλανδία ισοφάρισε με τον Χλίνσον στο 70'.

Σπουδαία νίκη - ακόμα μια - πήρε η Ουκρανία του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Χάρη στα γκολ των Γκουτσούλιακ και Μαλινόφσκι, επικράτησε 2-1 του Αζερμπαϊτζάν και πάτησε στη 2η θέση του γκρουπ, αποκτώντας το πάνω χέρι στην υπόθεση των μπαράζ.

Αποτελέσματα

Ισλανδία - Γαλλία 2-2

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 2-1

Βαθμολογία

Γαλλία 4 (9-3) 10 Ουκρανία 4 (8-7) 7 Ισλανδία 4 (11-9) 4 Αζερμπαϊτζάν 4 (2-11) 1

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Γαλλία - Ουκρανία

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία

10ος Ομιλος

Τεράστιο βήμα πρόκρισης για το Βέλγιο, το οποίο επικράτησε 4-2 εκτός έδρας της Ουαλίας. Οι Βέλγοι με αυτό το τρίποντο βρέθηκαν στην κορυφή και με ματς λιγότερο είναι το τεράστιο φαβορί. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ροντόν, ωστόσο σε έξι λεπτά ήρθε η ανατροπή. Στο 18' ο Ντε Μπρόινε με πέναλτι ισοφάρισε 1-1 και στο 24' ο Μενιέ σημείωσε το 2-1. Ο Ντε Μπρόινε πέτυχε πάλι με πέναλτι το 3-1. Ο Μπροντχεντ μείωσε σε 3-2 στο 89', η Ουαλία πίεσε, αλλά ο Τροσάρ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 4-2.

Χαρακίρι για τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 στο αδιάφορο Καζακστάν. Ο Κάραμαν στο 54' πέτυχε το 1-0, ωστόσο ο Μπάρντι έφερε το ματς στα ίσα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσαν να λυτρωθούν.



Αποτελέσματα

Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 1-1

Ουαλία - Βέλγιο 2-4

Βαθμολογία

Βέλγιο 6 (21-6) 14 Βόρεια Μακεδονία 7 (12-3) 13 Ουαλία 6 (13-10) 10 Καζακστάν 7 (8-12) 7 Λιχτενστάιν 6 (0-23) 0



Επόμενη αγωνιστική (15/10)