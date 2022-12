Φοβερό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε με το κοντινό πλάνο του Λιονέλ Σκαλόνι αμέσως μετά το νικητήριο πέναλτι του Μοντιέλ, όπου ο Αργεντίνος τεχνικός αρχικά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και στην συνέχεια ξεσπά σε λυγμούς.

Ο χθεσινός θρίαμβος της Αργεντινής στην διαδικασία των πέναλτι «λύγισε» συναισθηματικά και τους πιο δυνατούς, με την ένταση και την εξέλιξη του παιχνιδιού σε συνδυασμό με την κρισιμότητά του να καθηλώνουν δισεκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τα 120 λεπτά του τελικού και την διαδικασία των πέναλτι.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα από την παρακάμερα που είχε «κλειδώσει» στο πρόσωπο του Λιονέλ Σκαλόνι τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το νικητήριο χτύπημα πέναλτι του Γκονσάλο Μοντιέλ, με τον 44χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής αρχικά να παρακολουθεί απαθής τον αγωνιστικό χώρο και να μην αντιδρά στις αγκαλιές των συνεργατών του πριν ξεσπάσει σε λυγμούς στα χέρια του Λεάντρο Παρέδες.

Δείτε την απίστευτη αντίδραση του Σκαλόνι:

Some events in life defy expressed emotions.

Scaloni had one of those ‘I don’t know how to feel’ moments last night.



Credit to FIFA/TyCSports for the Video.

Peter Drury for the Voicing. pic.twitter.com/JCvAoYzRV7