O Ροντρίγκο Ντε Πολ σε live μετάδοση του Νικολάς Οταμέντι στα Instagram έστειλε χυδαίο μήνυμα στους επικριτές τoυ μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή

Η Αργεντινή μετά από έναν τελικό - θρίλερ πανηγύρισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και πήρε τα σκήπτρα της απερχόμενης πρωταθλήτριας Γαλλίας. Ο μέσος της Αλμπισελέστε, Ροντρίγκο Ντε Πολ, πάνω στον ενθουσιασμό των πανηγυρισμών... ξέφυγε σε live του Νικολάς Οταμέντι στο Instagram.

Ο διεθνής μέσος τα «έχωσε» χυδαία σε αυτούς που του έκαναν σκληρή κριτική μετά την ήττα από τη Σαουδική Αραβία. «Είμαστε στην ιστορία για πάντα. Όποιος με αμφισβήτησε μπορει να μου πάρει π!#@», είπε ο Ντε Πολ και το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media.

De Paul referring to his criticism towards him after Saudi game: “We are in the history forever. Whoever doubted me, s*ck my dick” pic.twitter.com/8aaYdaVfUu