Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει ενοχλήσεις στο γόνατο του και η συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Γαλλίας με την Αργεντινή θεωρείται αμφίβολη. Δοκιμή με Μπαπέ σέντερ φορ και Τουράμ εξτρέμ.

Ξαφνικό πρόβλημα στη Γαλλία με τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο 36χρονος σέντερ φορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο στην τελευταία προπόνηση των Τρικολόρ και η συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στην Αργεντινή θεωρείται αμφίβολη!

Ο Ντιντιέ Ντεσάν δούλεψε το εναλλακτικό του πλάνο σε περίπτωση που ο βασικός επιθετικός του δεν είναι έτοιμος με τον Κιλιάν Μπαπέ να παίρνει «μετάθεση» στην κορυφή της επίθεσης και τον Μάρκους Τουράμ να παίρνει φανέλα βασικού για να καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης.

