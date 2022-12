Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ Αργεντινής και Κροατίας το 2018 ο Λιονέλ Μέσι έκανε αρνητικό σε επαφές με την μπάλα και σουτ στην ιστορία του στο Μουντιάλ.

Το 2018 Αργεντινή και Κροατία είχαν διασταυρώσει και πάλι τα «ξίφη» τους σε ματς για την φάση των ομίλων του Μουντιάλ και το σύνολο του Ντάλιτς έκανε... επίδειξη δύναμης απέναντι στην παρέα του Λιονέλ Μέσι, αφού επικράτησε με 3-0 χάρη στα γκολ των Ρέμπιτς, Μόντριτς και Ράκιτιτς.

Οι Κροάτες, πέραν από την πολύ καλή τους επίδοση στο επιθετικό κομμάτι, δούλεψαν πολύ και στην άμυνα και πιο συγκεκριμένα πάνω στον σούπερ σταρ της εθνικής Αργεντινής. Έτσι, ανάγκασαν τον Λιονέλ Μέσι, όχι μόνο να μην καταφέρει είτε να σκοράρει είτε να δώσει κάποια ασίστ, αλλά να κάνει και δύο ατομικά αρνητικά ρεκόρ στην διοργάνωση.

Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» είχε τις λιγότερες επαφές με την μπάλα που είχε ποτέ σε αγώνα Μουντιάλ, αφού μέτρησε μόλις 49 σε ολόκληρό το παιχνίδι ενώ παράλληλα έκανε μόλις ένα σουτ προς την αντίπαλη εστία, κάτι που επίσης δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ μέχρι το τότε στον ίδιο σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τα συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ η Opta έθεσε μόνο την παράμετρο πως αφορούν παιχνίδια στα οποία ο Λιονέλ Μέσι έχει αγωνιστεί για 70+ αγωνιστικά λεπτά.

