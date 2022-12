Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ τοποθετήθηκε για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Γαλλία τονίζοντας πως η ήττα θα πονάει για αρκετό καιρό τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, όμως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποτέλεσε την μεγάλη αποκάλυψη της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ και ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην μεταγραφική αγορά με τις Λίβερπουλ, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζουν ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αυτόν.

Ο μόλις 19χρονος χαφ της Ντόρτμουντ παρά το νεαρό της ηλικίας του πήρε την φανέλα βασικού για τα Τρία Λιοντάρια στο... δωμάτιο του ξενοδοχείου του και φυσικά αγωνίστηκε και στον προημιτελικό που σήμανε τον αποκλεισμό των Άγγλων από την κάτοχο του τροπαίου Γαλλία.

Ο Μπέλινγκχαμ θέλησε να τοποθετηθεί για την ήττα της ομάδας του με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, όπου παραδέχθηκε πως το χθεσινό ματς είναι κάτι που θα τον πονάει για αρκετό καιρό.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο 19χρονος Μπέλινγκχαμ:

«Αυτό θα μας πονάει για αρκετό καιρό. Η καλύτερη ομάδα του γηπέδου αποχαιρετά την διοργάνωση, όμως αυτό είναι κάποιες φορές το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά είμαι τόσο περήφανος για την προσπάθεια, την μάχη που δώσαμε και την απόδοση των συμπαικτών μου κατά τη διάρκεια όλου του τουρνουά.

Ευχαριστώ επίσης τους οπαδούς για την αγάπη και την υποστήριξή τους τις τελευταίες εβδομάδες και θα παραμείνουν στο πλάι μας παρά το ατυχές αποτέλεσμα γιατί ξέρουν ότι θα αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να ωριμάσουμε σαν ομάδα ενόψει των επόμενων μεγάλων ραντεβού. Συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς, η δικιά μας στιγμή θα έρθει»!

Thank you also to the fans for the love and support these past few weeks, stick with us even in this low moment as we use this experience to continue to grow as a team for future tournaments. Keep the faith, our time will come. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️