Οι αλγόριθμοι έδωσαν τη δική τους απάντηση για τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, με τον υπερυπολογιστή «532» να χρίζει ως φαβορί για κατάκτηση την Αργεντινή του Μέσι!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία, με τέσσερις «μονομάχους» να παραμένουν όρθιοι στην πορεία τους προς το μεγαλύτερο τρόπαιο.

Από τη μια πλευρά του ταμπλό δεσπόζουν τα ονόματα των Αργεντινή και Κροατία που φιλοδοξούν να πάρουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, τη στιγμή που στην αντίπερα όχθη η Γαλλία μετράει αντίστροφα για το κρίσιμο ραντεβού της απέναντι στην μεγάλη έκπληξη του θεσμού, Μαρόκο!

Ποιος θα είναι όμως ο επίλογος που θα γραφτεί στα γήπεδα του Κατάρ; Θα δούμε τον Λιονέλ Μέσι να το σηκώνει στο Last Dance, τον Μόντριτς να παίρνει... ρεβάνς για την ήττα του 2018, τη Γαλλία να κάνει το back to back ή μήπως το Μαρόκο να... τρελαίνει κόσμο και να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής; Ρητορικό φυσικά το ερώτημα, μιας και προς το παρών κανένας δεν μπορεί να το απαντήσει.

Κανένας δηλαδή πλην των... αλγορίθμων! Ο υπερυπολογιστής «532» άλλωστε φρόντισε να δώσει τη δική του απάντηση στο ερώτημα του επόμενου παγκόσμιου πρωταθλητή, με τους αριθμούς να δείχνουν.... Αργεντινή.

Συγκεκριμένα η Αλμπισελέστε ανήλθε στην πρώτη θέση των φαβορί με ποσοστό 37%, ενώ λίγο πίσω της βρέθηκε η Γαλλία με 35%. Τρίτη είναι η Κροατία με τις πιθανότητές της να αγγίζουν το 16%, ενώ τελευταίο και... καταϊδρωμένο έρχεται το Μαρόκο με 13%.

