Ο Χάρι Κέιν παραχώρησε δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Γαλλία και τόνισε πως το χαμένο αυτό πέναλτι θα τον πονάει για αρκετό καιρό.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έγινε ο μοιραίος παίκτης της προημιτελικού της Αγγλίας με την Γαλλία, όταν απώλεσε το δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε στο παιχνίδι στο 84ο λεπτό και μαζί και την μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως δεν μπορεί να πει πως οφείλεται κάπου αυτό που συνέβη, αφού ο ίδιος ήταν και έτοιμος και αισιόδοξος για την έκβαση της εκτέλεσης, όμως τελικά αστόχησε κι αυτό θα είναι κάτι που θα τον στενοχωρεί για αρκετό καιρό.

«Το όλο θέμα ήταν η εκτέλεση και σαν αρχηγός το δέχομαι χωρίς αντιρρήσεις, σαν ευθύνη, το να χάνεις το πέναλτι, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς. Οποτεδήποτε προετοιμάζομαι, προετοιμάζομαι για να πάρω ένα πέναλτι, δύο πέναλτι. Δεν μπορώ να κατηγορήσω την προετοιμασία μου ή τις λεπτομέρειες πριν την εκτέλεση. Αισθανόμουν αρκετά αισιόδοξος για το πρώτο, όπως έκανε και στο δεύτερο. Είναι καθαρά θέμα εκτέλεσης.

«Με πονάει τώρα και θα πονάει για αρκετό καιρό. Αλλά είναι αυτό μέρος του να είσαι αρχηγός, του να είσαι ο ηγέτης της ομάδας».

Absolutely gutted. We’ve given it everything and it’s come down to a small detail which I take responsibility for. There’s no hiding from it, it hurts and it’ll take some time to get over it but that’s part of sport. pic.twitter.com/lw5Esl4fnA