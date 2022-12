Ο... μοιραίος Χάρι Κέιν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία και ο Τζόρνταν Πίκφορντ τον «προστάτευσε» από την... κάμερα που κατευθυνόταν προς εκείνον.

Η Αγγλία δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Γαλλία και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Μοιραίος για τα Τρία Λιοντάρια ήταν ο Χάρι Κέιν ο οποίος στο 84ο λεπτό αστόχησε από την άσπρη βούλα και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει για την ομάδα του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της ομάδας του Σάουθγκεϊτ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και περίλυπος έπεσε στο χορτάρι, με την κάμερα να τον πλησιάζει για να καταγράψει την αντίδρασή του. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ πάντως, ήταν εκεί για να εμποδίσει τον cameraman και να «προστατεύσει» αυτή την ιδιαίτερη στιγμή του συμπαίκτη του.

Jordan Pickford asked the camera operators to back away from Harry Kane. pic.twitter.com/EjohPkSfRN