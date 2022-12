Ο Πιρς Μόργκαν τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την πολύκροτη συνέντευξη που εν τέλει τον οδήγησε εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σχολίασε τον εκνευρισμό του Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία τονίζοντας πως αν ο Πορτογάλος έκανε τα ίδια, θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση.

Η ένταση, τα νεύρα κι οι αψιμαχίες δεν έλλειψαν από τον συγκλονιστικό προημιτελικό της Αργεντινής με την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (9/12).

Ο Λιονέλ Μέσι έχασε την ψυχραιμία του στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι κι απευθυνόμενος προς τον σκόρερ των «οράνιε», Βάουτ Βέγκχορστ, είπε: «Φύγε από εδώ, ανόητε!», ενώ νωρίτερα είχε ανοίξει.. διάλογο με τον προπονητή των Ολλανδών Λουίς Φαν Χάαλ. Ακόμα και στις δηλώσεις του ο αρχηγός της «αλμπισελέστε», σε αντίθεση με ό,τι μας έχει συνηθίσει, έστρεψε τα βέλη του προς τον κόουτς της αντιπάλου, τον ρέφερι και τη FIFA.

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν, στον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραχώρησε την πολύκροτη συνέντευξη που τελικά οδήγησε σε λύση της συνεργασίας του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σχολίασε την συμπεριφορά του Λιονέλ Μέσι με tweet στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Συγκεκριμένα έγραψε: «Χθες λοιπόν, ο Λιονέλ Μέσι προσέβαλε τον διαιτητή, προσέβαλε τον αντίπαλο προπονητή και έναν από τους αντιπάλούς του. Νομίζω ότι αν ο Ρονάλντο το έκανε αυτό, θα τραβούσε λίγο περισσότερο την προσοχή των μέσων ενημέρωσης…»

Εδώ το σχετικό tweet:

So yesterday, Lionel Messi abused the referee, abused the rival coach and abused one of his opponents.

Methinks if Ronaldo did that, it would get a tad more media attention…. pic.twitter.com/45O3RFpCa7