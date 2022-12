Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ξέσπασε με... γαλλικά προς τον ολλανδικό πάγκο μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής κόντρα στην Ολλανδία, πιθανότατα με αποδέκτη τον Λουίς Φαν Χάαλ.

Η πρόκριση της Αργεντινής επί της Ολλανδίας πήρε σάρκα και οστά χάρη στον εκπληκτικό Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος ντύθηκε... Μέσι στη διαδικασία των πέναλτι και με δύο σούπερ αποκρούσεις έστειλε την Αλμπισελέστε στους «4» του Μουντιάλ. Ο Αργεντινός κίπερ απάντησε έτσι με τον καλύτερο τρόπο στις δηλώσεις του Λουίς Φαν Χάαλ πριν από το παιχνίδι που έκαναν λόγο για ανωτερότητα των Οράνιε στη «ρώσικη ρουλέτα», αλλά δεν έμεινε εκεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα έδωσε συνέχεια στην ένταση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο ομάδες, η οποία επηρέασε μέχρι και τον Λιονέλ Μέσι, ξεσπώντας με «γαλλικά» προς τον ολλανδικό πάγκο και λέγοντας συγκεκριμένα: «Σε γ@@@@α δύο φορές». Τα αργεντίνικα Μέσα διίστανται ως προς το ποιος ήταν ο αποδέκτης της λεκτικής επίθεσης, κάποια αναφέροντας πως πρόκειται για παίκτη της Ολλανδίας και κάποια για τον ίδιο του Λουίς Φαν Χάαλ.

Στις δηλώσεις του λίγη ώρα αργότερα, πάντως, ο Μαρτίνες τα έβαλε κυρίως με τον τελευταίο, όπως έκανε και ο Λιονέλ Μέσι: «Έλεγαν ανοησίες πριν από το ματς. Έπρεπε να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό. Ο προπονητής τους συνέχεια έλεγε ότι θα ήταν το φαβορί αν πήγαινε το παιχνίδι στα πέναλτι. Κράτησα τις δηλώσεις του Φαν Χάαλ στο κινητό μου και τις χρησιμοποιούσα ως κίνητρο κάθε μέρα πριν από το ματς».

Emi Martínez: “I fu*ked you twice! twice! you bi*ch.”



