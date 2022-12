Μετά από συνάντηση μεταξύ του Χάνσι Φλικ και των επικεφαλής της γερμανικής ομοσπονδίας αποφασίστηκε οι δυο πλευρές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Ο κύβος ερρίφθη αναφορικά με το μέλλον του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο 57χρονος τεχνικός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τον «σκληρό» αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, όμως πλέον δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Την Τετάρτη (7/12) υπήρξε συνάντηση του Γερμανού τεχνικού, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδία, Μπερντ Νόιεντορφ και τον πρόεδρο της Ένωσης Bundesliga - 2. Bundesliga, Χανς Γιόαχιμ Βάτσκε, στην οποία συμφωνήθηκε η κοινή πορεία των δυο πλευρών, με το βλέμμα στο Euro 2024.

Official: Hansi Flick stays as German national team head coach, he won’t leave the job. 🚨🇩🇪 #Qatar2022



Flick continues. Mission: Euro2024. pic.twitter.com/myxugphJ0l