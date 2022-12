Η Γερμανία μπορεί να έμεινε εκτός διοργάνωσης, ωστόσο οι παίκτες ξεχώρισαν για τις δημιουργικές τους αρετές στα ματς των ομίλων, αφού πέντε δικοί της βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πιο δημιουριγκών παικτών του Μουντιάλ. Ένατος ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ του Ολυμπιακού.

Τα «Πάντσερ» μπορεί να μην μπόρεσαν να προκριθούν από τον όμιλό τους γνωρίζοντας σοκαριστικό αποκλεισμό, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως δεν ήταν από τις πιο ικανές επιθετικά ομάδες της διοργάνωσης.

The busiest players in attacking sequences at the #FIFAWorldCup during the 2022 group stage. pic.twitter.com/8JNR9S397y