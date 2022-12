O Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Χάνσι Φλικ, μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ παραχώρησε δηλώσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Η Γερμανία για δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ έμεινε εκτός από τη φάση των ομίλων. Τα Πάντσερ στο πρώτο μεγάλο τουρνουά υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ τερμάτισαν στην τρίτη θέση του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και δεν θα συνεχίσoυν στους «16» του τουρνουά. Ο 57χρονος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να παραιτηθεί.

«Θα το δούμε γρήγορα, είναι δύσκολο να αποφασίσω για το μέλλον μου αυτή τη στιγμή μετά από παιχνίδι στο οποίο αποκλειστήκαμε. Θα δούμε σύντομα αν θα παραιτηθώ», ανέφερε μεταξύ άλλων μετά το ματς με την Κόστα Ρίκα ο Χάνσι Φλικ.

