Ο Αρεσέν Βενγκέρ σε μια... μικρή ανασκόπηση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ τόνισε πως προκρίθηκαν οι ομάδες που ήταν συγκεντρωμένες στο ποδόσφαιρο και δεν πήγαν στο Κατάρ για πολιτική επίδειξη, αφήνοντας προφάνως αιχμές σε Γερμανία και Ιράν.

Το σχόλιο του για όσα είδαμε στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ έκανε ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αλσατός τεχνικός και νυν επικεφαλής της FIFA για την παγκόσμια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, τόνισε πως προκρίθηκαν οι ομάδες που είναι πλήρως συγκεντρωμένες στο ποδόσφαιρο, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Γαλλία, τη Βραζιλία και την Αγγλία, ενώ έμειναν εκτός χώρες που πήγαν στο Κατάρ για να κάνουν πολιτική... επίδειξη.

Arséne Wenger says teams who avoided political demonstrations played better at the World Cup this year.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HMn8dd1DGc