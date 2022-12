Συμμετέχοντες σε εκπομπή σε κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ εμφανίζονται να αποχαιρετούν την Γερμανία που αποκλείστηκε χθες κλείνοντας τα στόματά τους σαν κοροϊδία στην αντίστοιχη κίνηση που είχαν κάνει οι Γερμανοί σε ομαδική τους φωτογραφία.

H Ryanair δεν ήταν η μοναδική που έτρεξε να «τρολάρει» την Γερμανία, αφού το ίδιο έκαναν Καταριανοί σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Qatari TV, μ' έναν σαφώς πιο άκομψο τρόπο.

Θυμήθηκαν την κίνηση των Γερμανών παικτών να κλείσουν τα στόματά τους στην ομαδική φωτογραφία πριν τον αγώνα με την Ιαπωνία. Μία κίνηση στην οποία είχαν προβεί ως αντίδραση στην άρνηση της FIFA να τους δώσει την άδεια να φορέσουν το περιβραχιόνιο «OneLove».

Φαίνεται, λοιπόν, πως ήταν κάτι που δεν συγχώρεσαν ποτέ στους Γερμανούς που αντέδρασαν έτσι για μία απόφαση της FIFA που είχε σκοπό να προστατεύσει την «κουλτούρα» τους και με την ευκαιρία αυτή που βρήκαν τώρα φρόντισαν να το ανταποδώσουν.

Έτσι λοιπόν στην συζήτηση για τον αποκλεισμός κάποια στιγμή άρχισαν όλοι μαζί να χαιρετούν με το ένα χέρι και με το άλλο να κλείνουν το στόμα τους.

This is how Qatari TV reacted to Germany’s World Cup exit. 👀 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/tzdsa4z3co