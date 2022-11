Ο «superman» που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο στο 50ο λεπτό του Πορτογαλία - Ουρουγουάη φορώντας ένα μπλουζάκι με δύο πολύ δυνατά μηνύματα και κρατώντας μια σημαία στα χρώματα του ουράνιου τόξου είναι Ιταλός ποδοσφαιριστής με γεμάτο «βιογραφικό» σε ακτιβιστικές δράσεις και... άβολες αλήθειες!

Η εικόνα του να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο του «Lusail Iconic Stadium» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη το βράδυ της Δευτέρας (28/11), έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Ποιος όμως είναι ο «superman» του Μουντιάλ;

Στην Ιταλία είναι πολύ γνωστός. Οικεία είναι η φιγούρα του και στον φωτογραφικό φακό. Ο άνδρας που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας μια σημαία της LGBTQ+ κοινότητας και φορώντας ένα μπλουζάκι με μηνύματα αλληλεγγύης στις Ιρανές και την Ουκρανία ακούει στο όνομα Μάριο Φέρι, αν και οι περισσότεροι τον αποκαλούν «il falco», δηλαδή γεράκι. Και είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους διαμαρτυρίες.

Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν άνθρωποι με χίλιες ζωές. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχει κάνει τα πάντα. Εισέβαλε σε δεκάδες αγωνιστικούς χώρους σε όλο τον κόσμο, προσπάθησε να συνεχίσει την καριέρα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, έπαιξε σε ένα προκριματικό ματς για το Europa League, με μια ομάδα απ' το Σαν Μαρίνο, μετέφερε Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία.

Ο Μάριο Φέρι κατάγεται από την Πεσκέρα και τελευταίος σταθμό της εννιάχρονης καριέρας του στα γήπεδα ως... ποδοσφαιριστής ήταν η United Sports Club, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου της Ινδίας. Ο Φέρι μπορεί να μην πάτησε στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές σκηνές ως παίκτης, στο «βιογραφικό» του όμως υπάρχουν πολλές ακτιβιστικές (και μη) δράσεις σε παιχνίδια υψηλού κύρους παγκοσμίως.

-Η αρχή έγινε το 2009 όταν εισέβαλε σε έναν φιλικό αγώνα της Ιταλίας κόντρα στην Ολλανδία, απαιτώντας να κληθεί το είδωλό του, Αντόνιο Κασάνο, στην «σκουάντρα ατζούρα» το επόμενο καλοκαίρι. Δεν εισακούσθηκε.

-Επέστρεψε ένα χρόνο μετά, το 2010, στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού της Ισπανίας με τη Γερμανία με ένα μήνυμα στον προπονητή των Ιταλών, Μαρσέλο Λίπι, του οποίου το σύνολο είχε αποκλειστεί, «Λίπι, σου το είπα» και φυσικά αναφερόταν στον Κασάνο και τη μη κλήση του στην εθνική.

-Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβρη του 2010, τα μηνύματα του Φέρι άρχισαν να γίνονται πιο πολιτικά. Έτρεξε στο αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Ίντερ και της Μαζέμπε στο Άμπου Ντάμπι με μήνυμα: «Ελευθερώστε την Σακινέ» [Ιρανή που καταδικάστηκε σε θάνατο δια λιθοβολισμού με την κατηγορία της μοιχείας].

-Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, ο Φέρι διέκοψε έναν αγώνα της φάσης των «16» μεταξύ του Βελγίου και των ΗΠΑ, εισβάλοντας στο γήπεδο στο 16ο λεπτό φορώντας το μπλουζάκι του Superman με το μήνυμα: «Σώστε τα παιδιά στις φαβέλες»! Παράλληλα απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Τσίρο Εσπόζιτο οπαδού της Νάπολι που πέθανε στις 25 Ιουνίου του ίδιου έτος μετά από επεισόδια που προγήθηκαν του τελικού του Κυπέλλου Ιταλίας στη Ρώμη.

-Πιο πρόσφατα, το 2017, εισέβαλε στο γρασίδι του «Σαν Πάολο» στην επιστροφή του Γκονζάλο Ιγκουαίν στη Νάπολη ως παίκτης της μεγάλης αντιπάλου Γιουβέντους και του πέταξε ένα ναπολιτάνικο μαντήλι στο πρόσωπο για να «εκδικηθεί» για την «προδοσία».

Φέτος, ταξίδεψε από την Πεσκάρα στην Πολωνία, με σκοπό να βοηθήσει τους Ουκρανούς. Λίγες μόνο εβδομάδες αφότου ρωσικά τανκς πέρασαν για πρώτη φορά τα σύνορα με την Ουκρανία, ο Φέρι νοίκιασε ένα αυτοκίνητο για να βοηθήσει τους πρόσφυγες -κυρίως γυναικόπαιδα- να περάσουν τα σύνορα προς την Πολωνία.

The man who ran out to the football field during #FIFAWorldCupQatar2022 is Mario Ferri, Italian football player and public activist.



In March 2022 he helped evacuate Ukrainian women and children at the Polish border.



Grazie mille! pic.twitter.com/sw9Dj3zVMm