Οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Lusail Iconic Stadium» την ώρα του Πορτογαλία - Ουρουγουάη με μπλούζα με διπλό μήνυμα για τις γυναίκες στο Ιράν και για την Ουκρανία, μαζί με μια σημαία της LGBTQ κοινότητας.

Σύντομη διακοπή έγινε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη, καθώς ακτιβιστής οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Lusail Iconic Stadium» με μπλούζα η οποία μπροστά είχε το μήνυμα «Σώστε την Ουκρανία» και πίσω «σεβασμός στις γυναίκες του Ιράν», ενώ κρατούσε μια σημαία της LGBTQ κοινότητας. Άμεσα η ασφάλεια του γηπέδου έπιασε τον εισβολέα και το ματς συνεχίστηκε.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.



The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S