Έξι χρόνια πριν χαρεί μια πολύ σημαντική για την Αργεντινή νίκη αγκαλιασμένος με τον Μέσι, ο 15χρονος Έντσο Φερνάντες είχε προσπαθήσει να πείσει τον ήρωά του να μην αποσυρθεί από την Αλμπισελέστε.

Το αριστερό του Μέσι αφήνει την μπάλα στο δεξί του Έντσο Φερνάντες. Λίγα δευτερόλεπτα - και λίγη... μαγεία - αργότερα αυτή καταλήγει στα δίχτυα με πανέμορφο τρόπο. Μερικές στιγμές μετά, ο 21χρονος ζει το όνειρό του, απολαμβάνει αγκαλιά με τον ήρωά του την τρομερά σημαντική για την Αργεντινή νίκη με 2-0 επί του Μεξικού.

Σε ένα από τα ιδιαίτερα παιχνίδια της μοίρας όμως, πριν από έξι χρόνια ο τότε 15χρονος προσπαθούσε, σχεδόν αφελώς, να πείσει τον Μέσι να ανακαλέσει την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική, με ανάρτησή του στο Facebook, εκφράζοντας την αγάπη του και ζητώντας συγχώρεση από τον αρχηγό της Αλμπισελέστε για όλη την πίεση που του μετέδιδαν οι συμπατριώτες του.

Enzo Fernandez on Facebook in 2016, after Messi annouced his retirement from Argentina NT.



Read fully, it’s beautiful words ❤️ pic.twitter.com/Z4EpfmMFAU