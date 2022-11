Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Εντέν Αζάρ, δεν συμφωνεί με τη χειρονομία που έκανε η Εθνική Γερμανίας πριν το παιχνίδι της κόντρα στην Ιαπωνία την Τετάρτη (23/11).

Ο Έντεν Αζάρ επέκρινε τη διαμαρτυρία της Γερμανίας για το γεγονός ότι δεν της επιτρέπεται να φοράει το περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου επιμένοντας «είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο». Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ πόζαραν για τη ν ομαδική φωτογραφία καλύπτοντας τα στόματά τους, μετά την απαγόρευση της FIFA σχετικά με το περιβραχιόνιο κατά των διακρίσεων.

Επτά ευρωπαϊκές χώρες έχουν υποστηρίξει τη χειρονομία, αλλά λογοκρίθηκαν από το παγκόσμιο κυβερνητικό όργανο για το τουρνουά στο Κατάρ, όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη. Ο προπονητής της Γερμανίας είπε: «Ήταν ένα μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε. Θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η FIFA μας φιμώνει».

Αλλά ο διεθνής Βέλγος επιθετικός ο οποίος αγωνίστηκε στη νίκη του Βελγίου με 1-0 επί του Καναδά, επέκρινε τους Γερμανούς και παραδέχεται ότι ήταν απρόθυμος να συμμετάσχει λόγω της πιθανότητας να δεχθεί κίτρινη κάρτα.

«Μετά έχασαν τον αγώνα», είπε ο Αζάρ στο «RMC Sport» όταν ρωτήθηκε για τη γερμανική χειρονομία. «Θα ήταν καλύτερα να μην το κάνουν και να κερδίσουν. Είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν είμαι εδώ για να στείλω ένα πολιτικό μήνυμα, οι άνθρωποι είναι σε καλύτερη θέση για αυτό. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο. Δεν νιώθω άνετα να μιλάω για αυτό γιατί είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω τον αγώνα με κίτρινη κάρτα, θα ήταν ενοχλητικό για το υπόλοιπο του τουρνουά».

