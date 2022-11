Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι, λίγο πριν το πρώτο Μουντιάλ στην καριέρα του έκανε κατάθεση ψυχή στο «The Player's Tribune», για την κόλαση της φαβέλας και το δώρο από τον παράδεισο, τη μπάλα.

Σφυρηλατημένος από την πείνα, τη φτώχεια, τον κίνδυνο. Μεγαλωμένος στην κόλαση, μέσα και έξω από εισαγωγικά. Ο Άντονι μιλά για τη ζωή του στη Βραζιλία, για τις ρίζες του. Εκεί που η καθημερινότητα έχει εμπόρους ναρκωτικά και άψυχα σώματα στον δρόμο προς το σχολείο. Εκεί που είχε και γηπεδάκια από τσιμέντο που πάνω του μάτωνε τα πόδια του κοπιάροντας τις κινήσεις του Ροναλντίνιο. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από κάθε παιχνίδι κάνει μια υπενθύμιση στον εαυτό του: «φαβέλα». Από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Γεννήθηκα στην κόλαση. Αυτό δεν είναι αστείο. Για τους Ευρωπαίους φίλους μου που δεν γνωρίζουν, η φαβέλα όπου μεγάλωσα στο Σάο Πάολο ονομάζεται στην πραγματικότητα Inferninho, «μικρή κόλαση». Αν θέλετε πραγματικά να με καταλάβετε ως άνθρωπο, τότε πρέπει να καταλάβετε από πού κατάγομαι. Η ιστορία μου. Οι ρίζες μου. Inferninho. Είναι ένα κακόφημο μέρος. Δεκαπέντε βήματα από την εξώπορτά μας, υπήρχαν πάντα έμποροι ναρκωτικών που έκαναν τις δουλειές τους, περνώντας πράγματα χέρι με χέρι.

Η μυρωδιά ήταν συνεχώς έξω από το παράθυρό μας. Στην πραγματικότητα, μια από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι ο πατέρας μου να σηκώνεται από τον καναπέ την Κυριακή και να φωνάζει στα παιδιά να προχωρήσουν λίγο στο δρόμο και να μας αφήσουν ήσυχους, επειδή τα παιδιά του ήταν μέσα προσπαθώντας να δουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Είχαμε τόσο συνηθίσει να βλέπουμε όπλα που δεν ήταν καν τρομακτικό. Ήταν απλώς ένα μέρος της καθημερινότητας.

Φοβόμασταν περισσότερο μήπως μας γκρεμίσει η αστυνομία την πόρτα. Μια φορά, εισέβαλαν στο σπίτι μας αναζητώντας κάποιον και ήρθαν τρέχοντας ουρλιάζοντας. Δεν βρήκαν τίποτα, φυσικά. Αλλά όταν είσαι τόσο νέος, αυτές οι στιγμές σε σημαδεύουν.

Φίλε, μερικά από αυτά που έχω δει…. Μόνο όσοι το έχουν ζήσει μπορούν να το καταλάβουν. Στον δρόμο μου για το σχολείο ένα πρωί, όταν ήμουν ίσως 8 ή 9 χρονών, συνάντησα έναν άντρα ξαπλωμένο στο δρομάκι. Δεν κινούνταν. Όταν πλησίασα, κατάλαβα ότι ήταν νεκρός. Στη φαβέλα, γίνεσαι κάπως απαθής σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πάω και έπρεπε να πάω στο σχολείο. Έτσι απλά έκλεισα τα μάτια μου και πήδηξα πάνω από το νεκρό σώμα.

Δεν το λέω για να ακούγομαι σκληρός. Ήταν απλώς η δική μου πραγματικότητα. Μάλιστα, πάντα λέω ότι ήμουν πολύ τυχερός ως παιδί, γιατί παρ' όλους τους αγώνες μας, μου έκαναν ένα δώρο από τον ουρανό. Η μπάλα ήταν ο σωτήρας μου. Η αγάπη μου από την κούνια. Στο Inferninho, δεν μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια για τα Χριστούγεννα. Κάθε μπάλα που κυλάει είναι τέλεια για εμάς.

Κάθε μέρα ο μεγάλος μου αδερφός με πήγαινε στην πλατεία για να παίξω ποδόσφαιρο. Στη φαβέλα παίζουν όλοι. Παιδιά, γέροι, δάσκαλοι, εργάτες οικοδομών, οδηγοί λεωφορείων, έμποροι ναρκωτικών, γκάνγκστερ. Εκεί όλοι είναι ίσοι. Την εποχή του πατέρα μου ήταν ένα χωμάτινο γήπεδο. Στην δική μου εποχή ήταν άσφαλτος. Στην αρχή έπαιζα ξυπόλητος, με πόδια που αιμορραγούσαν. Δεν είχαμε χρήματα για σωστά παπούτσια. Ήμουν μικρός, αλλά ντρίμπλαρα με μια κακία που προερχόταν από τον Θεό. Η ντρίμπλα ήταν πάντα κάτι μέσα μου. Ήταν ένα φυσικό ένστικτο. Και αρνήθηκα να σκύψω το κεφάλι μου σε οποιονδήποτε. Θα έκανα elastico στους εμπόρους ναρκωτικών. Rainbow σε οδηγούς λεωφορείων. Nutmeg στους κλέφτες. Πραγματικά δεν δεν έδινα δεκάρα. Με μια μπάλα στα πόδια μου, δεν φοβόμουν.

Antony has been showboating since day one 💫 pic.twitter.com/A7hffxT8qd