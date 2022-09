Times: «Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος θα ζητήσουν την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας «Times» η Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος θα καταθέσουν φάκελο για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Πριν από περίπου ένα μήνα το «Cairo24» είχε αποκαλύψει πως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Ελλάδα ετοιμάζουν φάκελο για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030. Πριν λίγα 24ωρα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε πει πως το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε οκτώ χρόνια πιθανότατα θα λάβει χώρα σε Ισπανία και Πορτογαλία, όμως οι «Times»... ανάβουν και πάλι «φωτιές».

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα πράγματι οι τρεις Ομοσπονδίες ετοιμάζουν της πρόταση τους προς την FIFA, το οποίο αναμένεται να είναι χειμερινός, όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Οι Times κάνουν αναφορά στο ραντεβού που είχε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκο.

