Ο στόχος της FIFA είναι η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ του VAR να είναι έτοιμη προς χρήση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Στη Ντόχα του Κατάρ πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/6) η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB), στην οποία επικυρώθηκαν έξι τροποποιήσεις σε πέντε κανόνες του ποδοσφαίρου, ενόψει της σεζόν 2022/23. Στο «τραπέζι» έπεσε και το ζήτημα της ημιαυτόματης τεχνολογίας οφσάιντ του VAR, η οποία ήδη δοκιμάζεται σε 47 χώρες.

Σύμφωνα με το ESPN στόχος της FIFA είναι η νέα τεχνολογία για το οφσάιντ, η οποία θα μειώνει αισθητά τον χρόνο εξέτασης κάθε επίμαχης φάσης να είναι έτοιμη και να τεθεί σε λειτουργία για το Μουντιάλ του 2022, το οποίο θα κάνει σέντρα στις 21 Νοεμβρίου. Για να δώσει την έγκριση του το IFAB θα εξεταστούν τα ευρήματα από τις δοκιμές.

The IFAB, football's lawmaker, says Artificial Intelligence-driven semi-automated VAR offside technology is on course to be used at this year's World Cup 😯 pic.twitter.com/TqVMAHqee2

«Είμαι αισιόδοξος πως θα προχωρήσουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ακρίβεια και ταχύτερες λήψεις αποφάσεων. Έχουμε παρατηρήσει πως σε παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν», ανέφερε για τη νέα τεχνολογία του VAR ο επικεφαλής Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα.

Pierluigi Collina, FIFA's head of refereeing: "My opinion is that I'm very confident we can go ahead with this. We want to achieve accuracy, quicker decisions, more accepted decisions.



"We have seen in matches where it was implemented these objectives were achieved."