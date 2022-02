Τεχνολογία - σταθμό εγκαινίασε η FIFA, η οποία καλωσόρισε στον κόσμο του ποδοσφαίρου το αυτοματοποιημένο οφσάιντ που υπόσχεται να μειώσει τους χρόνους στη λήψη αποφάσεων στο ελάχιστο δυνατό!

Ανυπόφορες καθυστερήσεις, ετεροχρονισμένα... σημαιάκια για υπόδειξη οφσάιντ, συνεχείς διακοπές και «παγωμάρα» στην κερκίδα εν αναμονή μιας απόφασης του VAR. Η είσοδος της τεχνολογίας στα δρώμενα του ποδοσφαίρου δεν έφερε μόνο θετικά στοιχεία στο άθλημα, όμως η FIFA αισιοδοξεί πως όλα τα παραπάνω θα σφραγιστούν λίαν συντόμως οριστικά στο παρελθόν!

Και το μυστικό της «όπλο» προκειμένου να το πετύχει αυτό ονομάζεται αυτοματοποίηση του οφσάιντ! Ένας όρος που ακούστηκε για πρώτη φορά από τα χείλη του επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Αρσέν Βενγκέρ, και πλέον παίρνει επισήμως σάρκα και οστά! Όπως έγινε γνωστό, η καινοτόμα τεχνολογία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Αλ Τζαζίρα - Πιαρέ, με το VAR να εγκαινιάζει τη νέα μέθοδο εντοπισμού του οφσάιντ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια AI τεχνολογία που χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπάλας και δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα για να παρουσιάσει τους ποδοσφαιριστές. H FIFA ισχυρίζεται πως θα βελτιώσει την ακρίβεια του σημείου λακτίσματος χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης και τεχνολογία αισθητήρων από συστήματα κάμερας, ενώ ο σκελετός ενός παίκτη θα μοντελοποιηθεί για να εντοπίζεται ποιο σημείο του σώματος βρίσκεται σε εκτεθειμένη θέση.

Κάπως έτσι, οι χρόνοι για τον καταλογισμό ενός οφσάιντ θα μειωθούν δραστικά και συνάμα η οδηγία προς τους βοηθούς να μην σηκώνουν το σημαιάκι πριν την κατάληξη της φάσης θα αποτελεί απλώς μια μακρινή ανάμνηση. Άλλωστε, η νέα τεχνολογία υπόσχεται άμεσες αποφάσεις που θα περιορίσουν τα χρονικά πλαίσια και θα ομαλοποιήσουν τη ροή του παιχνιδιού, χωρίς καθυστερήσεις, ανακρίβειες στις γραμμές του VAR και διαβουλεύσεις επί.... διαβουλεύσεων για τη θέση ενός ποδοσφαιριστή.

«Το VAR έχει πολύ θετικό αντίκτυπο μέχρι στιγμής στο ποδόσφαιρο και μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των μεγάλων λαθών έχει μειωθεί δραματικά», ανέφερε για τη νέα τεχνολογία ο Πιερλουίτζι Κολίνα, επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, προτού συνεχίσει: «Αλλά υπάρχουν τομείς όπου μπορεί να βελτιώθηκε, και σίγουρα το οφσάιντ είναι ένα από αυτά.

«Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές η διαδικασία ελέγχου ενός πιθανού οφσάιντ διαρκεί πολύ ώρα, ιδιαίτερα όταν το οφσάιντ που πρέπει να αξιολογηθεί είναι θέμα... εκατοστών. Και μερικές φορές η ακρίβεια με τη θέση των γραμμών μπορεί να μην είναι στο 100%. Για αυτούς τους λόγους, η FIFA αναπτύσσει μια τεχνολογία που θα μπορούσε να προσφέρει πιο γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις, και αυτό είναι γνωστό ως ημιαυτόματο οφσάιντ» κατέληξε ο Ιταλός.

