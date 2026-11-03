Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε σαν οδοστρωτήρας από την έδρα της Βιγιαρεάλ, τη διέλυσε με 6-0 και συνεχίζει απτόητη στο Champions League. Η Μπάγερν λύγισε με 2-0 την Ατλέτικο, τριάρα για τη Μπάρτσα.

Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-6

Ο ύμνος του Champions League εξακολουθεί να εμπνέει την Παρί Σεν Ζερμέν, που διέσυρε με 6-0 εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ και έκανε το 4/4 στη League Phase του Champions League, έχοντας γκολ 20-5 στον θεσμό! Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν σαν σίφουνες στο ματς και έκαναν ρεκόρ με τέσσερα τέρματα μέχρι το 17', με τους Νέβες (9'), Ντουέ (12'), Μαγιουλού (13') και Ρούιθ (17') να τιμωρούν τα τραγικά λάθη των γηπεδούχων και να καθαρίζουν τη δουλειά από νωρίς. Ο Ισπανός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 50ό λεπτό και ο Μπολί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 78', με τους Παριζιάνους να πανηγυρίζουν ακόμη μία εντυπωσιακή νίκη και να δείχνουν πως θέλουν το three-peat!

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν 0-2

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπάγερν στο Champions League! Μετά από δυο σερί ισοπαλίες απέναντι σε Βίκινγκ και Άρσεναλ, οι Βαυαροί έβγαλαν αντίδραση με νίκη 2-0 επί της Ατλέτικο μέσα στη Μαδρίτη και ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα του Champions League. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, η Μπάγερν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 54΄. Έπειτα από τρικυμία στη μαδριλένικη άμυνα, ο Καρλ έκλεψε τη μπάλα από τον Λε Νρομάν και νίκησε από κοντά τον Όμπλακ για το 1-0. Στο 74΄ήταν η σειρά του φορμαρισμένου Λάιμερ να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για το τελικό 2-0.

Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα 3-0

Επιστροφή στις νίκες και στην Ευρώπη για την Μπαρτσελόνα, που επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Άστρον Βίλα και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στον θεσμό φέτος. Οι Μπλαουγκράνα χτύπησαν στο έβδομο λεπτό κάθε ημιχρόνου, με τον Γιαμάλ να ανοίγει το σκορ με ωραίο πλασέ μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα στο 7'. Στο 52', ήταν η σειρά του Ραφίνια να βρει δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή που κόντραρε, με τους Βρετανούς να μην καταφέρνουν να βρουν απάντηση και να φεύγουν άπραγοι από το Καμπ Νου. Ο Βραζιλιάνος δεν έμεινε εκεί και στο 64' έκανε το 3-0 με κοντινή προβολή μετά από μπαλιά του Κανσέλο με το εξωτερικό, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΛΑΣΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Με φόρα από το ιστορικό διπλό στη Λισαβόνα, η ΛΑΣΚ συνέχισε αναλόγως και διέλυσε με 4-0 εντός έδρας τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Οι Αυστριακοί καθάρισαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τον Γιόργκενσεν να σκοράρει δις (19', 37') και τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς της ΑΕΚ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 44'. Ο Αντενίραν έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων στο 48', με την ομάδα του Γιάγια Τουρέ να απογοητεύει για μία ακόμη αγωνιστική και να παραμένει τελευταία χωρίς βαθμό στη βαθμολογία της League Phase με γκολ 1-17...

Φέγενορντ - Ίντερ 0-3

Ζευγάρωσε τις σερί νίκες η Ίντερ, η οποία πέρασε με το άνετο 3-0 από την έδρα της Φέγενορντ και έφτασε τους έξι βαθμούς στο Champions League. Οι Ιταλοί ευτύχησαν να προηγηθούν από νωρίς χάρη σε γκολ του Μπίσεκ στο 8΄, ενώ ο Εσπόζιτο στο 34΄διπλασίασε τα τέρματα των Νερατζούρι για το 2-0. Παρά το ασφαλές προβάδισμα, η Ίντερ δεν πήρε ρίσκα ούτε στην επανάληψη κι έγραψε το τελικό 3-0 με τον Ζιελίνσκι στο 54΄για να βάλει οριστική ταφόπλακα σε όποιες ελπίδες διατηρούσαν οι Ολλανδοί.

Μπόντο/Γκλιμτ - Λιλ 0-0

Άσφαιρο και χωρίς συγκινήσεις ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα σε Μπόντο και Λιλ στη Νορβηγία, με τις δυο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 0-0. Ήταν η πρώτη ισοπαλία για τους Νορβηγούς που βρέθηκαν στην 23η θέση, ενώ η Λιλ σύλλεξε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση και ανέβηκε στην 34η θέση.