Τριάντης: Κλέψιμο και «πάρε-βάλε» για το 2-1 της Μινεσότα
Μετά τον τραυματισμό του, ο Νεκτάριος Τριάντης επέστρεψε στα βασικά πλάνα του προπονητή της Μινεσότα και κόντρα στη Κάνσας ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το 2-1 της ομάδας.
Συγκεκριμένα, στο 76ο λεπτό ο Γκονζάλες ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την ανατροπή από 0-1 σε 2-1, με τον Έλληνα χαφ να δημιουργεί τις συνθήκες για αυτό το γκολ.
Έκλεψε την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον συμπαίκτη του και εκείνος με πλασέ έγραψε το 2-1. Για την ιστορία, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 3-1 υπέρ της Μινεσότα.
GOOOLLLLLL from Mauricio González! He scored for Minnesota United against Sporting Kansas City in his team's 3-1 home win in the MLS! 🇨🇴🔥 https://t.co/AxaELl3ZsC— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 29, 2026
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