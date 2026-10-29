Ο Νεκτάριος Τριάντης έχει βρει ξανά τη θέση του στο βασικό σχήμα στη Μινεσότα και έκανε την ασίστ στο 2-1 κόντρα στην Κάνσας.

Μετά τον τραυματισμό του, ο Νεκτάριος Τριάντης επέστρεψε στα βασικά πλάνα του προπονητή της Μινεσότα και κόντρα στη Κάνσας ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το 2-1 της ομάδας.

Συγκεκριμένα, στο 76ο λεπτό ο Γκονζάλες ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την ανατροπή από 0-1 σε 2-1, με τον Έλληνα χαφ να δημιουργεί τις συνθήκες για αυτό το γκολ.

Έκλεψε την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον συμπαίκτη του και εκείνος με πλασέ έγραψε το 2-1. Για την ιστορία, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 3-1 υπέρ της Μινεσότα.