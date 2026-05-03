Τριάντης: Γκολ-νίκης με ελληνική... υπογραφή για τη Μινεσότα!
Μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Κολόμπους πήρε η Μινεσότα, η οποία ανέτρεψε το 2-0 σε 2-3, με το νικητήριο γκολ να έχει φαρδιά πλατιά αποτυπωμένη την υπογραφή του Νεκτάριου Τριάντη.
Ο 22χρονος χαφ έδωσε την πρώτη του ασίστ στο φετινό MLS και ήταν αυτή που έδωσε την ευκαιρία στον Άντονι Μάρκανιχ να πετύχει το κινητήριο τέρμα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο διεθνής ποδοσφαιριστής πήρε την μπάλα κοντά στην περιοχή στη δεξιά πλευρά, έφερε την μπάλα στα αριστερό και με εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, βρήκε το κεφάλι του συμπαίκτη του για να έρθει το γκολ, με τον ίδιο να λαμβάνει τα εύσημα από τους συμπαίκτες του.
Minnesota leads! 😱— Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026
Both posts and in. Anthony Markanich completes the comeback. pic.twitter.com/O8lPErL3gE
