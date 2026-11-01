Το αθηναϊκό ντέρμπι κορυφής!

Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι με φόντο την κορυφή για την 9η αγωνιστική της Super League (19:30).

Αναμφίβολα η μονομαχία των «πράσινων» με τους «κιτρινόμαυρους» ξεχωρίζει σε αυτή την αγωνιστική και όχι μόνο.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας απέναντι στην πρωταθλήτρια, σε ένα κρας τεστ και για τις δύο πλευρές, το οποίο προφανώς δεν κρίνει πολλά βαθμολογικά σε αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά θα δείξει αρκετά για την προοπτική των μονομάχων στη συμπλήρωση του πρώτου τρίτου της κανονικής περιόδου.

Οι γηπεδούχοι του Τζέικομπ Νίστρουπ προηγούνται στη βαθμολογία με 21 βαθμούς, έχοντας 7 νίκες και την ήττα στο «αιώνιο» ντέρμπι από τον Ολυμπιακό (1-0), με νίκη στο εντός έδρας ντέρμπι που έχουν δώσει με τον ΠΑΟΚ (3-1).

Στόχος του «τριφυλλιού» είναι άλλη μια νίκη ενώπιον του κοινού του που θα είναι πιο πολυπληθές από ποτέ φέτος στο ΟΑΚΑ για να δείξουν ακόμα πιο εύγλωττα τις βλέψεις τίτλου που έχουν, συνεχίζοντας στην κορυφή.

Οι φιλοξενούμενοι του Μάρκο Νίκολιτς έχουν 17 βαθμούς με αγώνα λιγότερο (σ.σ. με τον Ατρόμητο), όντες αήττητοι, με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες και θέλουν το «τρίποντο» στο πρώτο τους ντέρμπι για το πρωτάθλημα για να υπογραμμίσουν πως έχουν τον πρώτο λόγο στην κούρσα.

Παράλληλα θέλουν να δείξουν πως μπορούν να πιάσουν αντίστοιχη απόδοση με αυτή στα εντός έδρας παιχνίδια, καθώς στη Νέα Φιλαδέλφεια η «Ένωση»… πετάει, αλλά μακριά από το «σπίτι» της δυσκολεύεται, έχοντας και τις δύο απώλειες βαθμών, ενώ στο κύπελλο ηττήθηκε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ (3-1).

Η ποιότητα των δύο μονομάχων μεσοεπιθετικά οδηγεί αβίαστα στην επιλογή του G/G που είναι στο 1.62.

Το δρόμο προς τα δίχτυα βρίσκει σταθερά ο φορμαρισμένος Ντέσερς που έχει τέσσερις σερί εμφανίσεις με γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη και προσφέρεται στο 2.00 να σκοράρει, με την «κιτρινόμαυρη» πλευρά να έχει τον Γιόβιτς που σκόραρε στην Τούμπα και πέρυσι παραβίασε 7 φορές την «πράσινη» εστία, κάτι που αν κάνει και στο ΟΑΚΑ είναι στο 2.62.

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