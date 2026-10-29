Τσακίρης: Απίθανη εκτέλεση κόρνερ για το 2-2 της Σαν Χοσέ

Νότης Χάλαρης
Τσακίρης: Απίθανη εκτέλεση κόρνερ για το 2-2 της Σαν Χοσέ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νίκος Τσακίρης πρόσθεσε ακόμα μία ασίστ στο παλμάρε όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιασίνσκι ισοφάρισε για το τελικό 2-2 της Σαν Χοσέ με την Κολοράντο.

Την 9η ασίστ στο φετινό MLS μετά από 21 συμμετοχές έφτιαξε ο Νίκος Τσακίρης καθώς ήταν ο άνθρωπος που... σέρβιρε στο 83ο λεπτό για το τελικό 2-2 της Σαν Χοσέ με την Κολοράντο.

Ο 20χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ και με μία υποδειγματική εκτέλεση βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Γιασίνσκι, ο οποίος με κεφαλιά και εξ επαφής ισοφάρισε για τον σύλλογο του.

Να θυμίσουμε πως ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής είχε μείνει εκτός για τέσσερις αγωνιστικές λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MLS Τελευταία Νέα