Ο Νίκος Τσακίρης πρόσθεσε ακόμα μία ασίστ στο παλμάρε όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιασίνσκι ισοφάρισε για το τελικό 2-2 της Σαν Χοσέ με την Κολοράντο.

Την 9η ασίστ στο φετινό MLS μετά από 21 συμμετοχές έφτιαξε ο Νίκος Τσακίρης καθώς ήταν ο άνθρωπος που... σέρβιρε στο 83ο λεπτό για το τελικό 2-2 της Σαν Χοσέ με την Κολοράντο.

Ο 20χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ και με μία υποδειγματική εκτέλεση βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Γιασίνσκι, ο οποίος με κεφαλιά και εξ επαφής ισοφάρισε για τον σύλλογο του.

Να θυμίσουμε πως ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής είχε μείνει εκτός για τέσσερις αγωνιστικές λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπιζε.