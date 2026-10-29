Τσακίρης: Απίθανη εκτέλεση κόρνερ για το 2-2 της Σαν Χοσέ
Την 9η ασίστ στο φετινό MLS μετά από 21 συμμετοχές έφτιαξε ο Νίκος Τσακίρης καθώς ήταν ο άνθρωπος που... σέρβιρε στο 83ο λεπτό για το τελικό 2-2 της Σαν Χοσέ με την Κολοράντο.
Ο 20χρονος ομογενής μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ και με μία υποδειγματική εκτέλεση βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Γιασίνσκι, ο οποίος με κεφαλιά και εξ επαφής ισοφάρισε για τον σύλλογο του.
Να θυμίσουμε πως ο Ελληνοαμερικάνος ποδοσφαιριστής είχε μείνει εκτός για τέσσερις αγωνιστικές λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπιζε.
JACK OF ALL TRADES 🤌 https://t.co/bqZCXJFUH1— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) October 29, 2026
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