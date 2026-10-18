Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δυο ακόμη γκολ, στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ (1-3) φτάνοντας τα 40 μέσα στο 2026 και συνεχίζοντας τη... μαγεία.

Όσο ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους και είναι υγιής, θα πρέπει να τον απολαμβάνουμε, έστω και μέσω highlights, αφού οι ώρες στο πρωτάθλημα του MLS η αλήθεια είναι πως δεν είναι και τόσο... βολικές.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) ο Αργεντίνος μάγος έδωσε ένα ακόμη σόου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπογράφοντας με δυο γκολ (μέσα σε 4 λεπτά) τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 1-3 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Έφτασε έτσι τα 40 γκολ μέσα στο 2026 (συν 20 ασίστ) και συνολικά τα 936 στην τεράστια καριέρα του.

Το πρώτο... τεμάχιο μάλιστα θύμισε τα prime του Pulga, αφού στο 56ο λεπτό πήρε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, έκανε κούρσα, έπαιξε το ένα-δύο με συμπαίκτη, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και πλάσαρε άνετα τον κίπερ της Ατλάντα για το 0-2 εκείνη τη στιγμή.

MESSI. This is what he does. 🐐 https://t.co/IEjdmpnRRh October 18, 2026

Λίγο μετά (60') ήρθε και η «ντοπιέτα», με τον 39χρονο άσο να παίρνει κάθετη στην πλάτη της άμυνας και να τελειώνει ιδανικά τη φάση.