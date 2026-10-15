Δεν έφτασε η εξαιρετική ασίστ του Άλεν για τη Σικάγο Φάιρ

Ο Νόα Άλεν έκανε την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Σίκαγο Φάιρ αλλά δεν ήταν αρκετό για να έρθει η νίκη για την ομάδα του.

Ο Νόα Άλεν έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση βασικού με τη Σικάγο Φάιρ και κόντρα στη Φιλαδέλφεια Ουνιόν μοίρασε και την πρώτη του ασίστ, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή.

Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό, ο Έλληνας ακραίος μπακ κινήθηκε ωραία ως εξτρέμ, πήρε την μπάλα στην περιοχή και έκανε ένα εξαιρετικό γύρισμα στην περιοχή για να κάνει το 1-0 ο Σελασί.

Βέβαια αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του καθώς οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ήταν με παραπάνω παίκτη στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι επικράτησαν με 3-1.