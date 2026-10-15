Δεν έφτασε η εξαιρετική ασίστ του Άλεν για τη Σικάγο Φάιρ
Ο Νόα Άλεν έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση βασικού με τη Σικάγο Φάιρ και κόντρα στη Φιλαδέλφεια Ουνιόν μοίρασε και την πρώτη του ασίστ, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή.
Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό, ο Έλληνας ακραίος μπακ κινήθηκε ωραία ως εξτρέμ, πήρε την μπάλα στην περιοχή και έκανε ένα εξαιρετικό γύρισμα στην περιοχή για να κάνει το 1-0 ο Σελασί.
Βέβαια αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του καθώς οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ήταν με παραπάνω παίκτη στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι επικράτησαν με 3-1.
Maren Haile-Selassie continues his fabulous form! @ChicagoFire lead at home. 👏 📺 Apple TV: https://t.co/3iGNCoREY1 https://t.co/5h7F9uyFm8— Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.