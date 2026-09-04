Όπως αναμενόταν ο Νόα Άλεν θα αγωνίζεται στη Σικάγο Φάιρ, ως δανεικός από την Ίντερ Μαϊάμι.

Τη φανέλα της Σικάγο Φαίρ θα φορά τη σεζόν αυτή ο Νόα Άλεν, καθώς ο σύλλογος του MLS ανακοίνωσε τον δανεισμό του από την Ίντερ Μαϊάμι, έτσι ο διεθνής αμυντικός θα γίνει συμπαίκτης με τον Λεβαντόφσκι.

Αναλυτικότερα αν και ακούστηκαν πολλά για μία πιθανή μετακόμιση του στην Ευρώπη, ο 22χρονος αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και πιο συγκεκριμένα στη Σικάγο Φάιρ. Αυτή θα είναι η πρώτη ομάδα που αγωνίζεται μετά την ομάδα του Μέσι, καθώς ο Άλεν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και το 2022 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, συμπτωματικά μάλιστα σε έναν αγώνα κόντρα στη Σικάγο Φάιρ.

Μέτρησε με την φανέλα του συλλόγου 132 εμφανίσεις, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ. Παράλληλα από το 2025 και έπειτα είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Κ21, με την οποία έχει καταγράψει 8 συμμετοχές.

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε πως γίνεται ο δεύτερος Έλληνας που αγωνίζεται στον σύλλογο του Σικάγου, καθώς πριν από δύο χρόνια έπαιζε ο Γιώργος Κούτσιας.