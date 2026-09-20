Ο Αντρέ Λουίζ πέτυχε δυο πανέμορφα γκολ, ωστόσο η Κάνσας Σίτι ηττήθηκε με 3-4 από τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Η... απόσβεση των χρημάτων που έδωσε η Κάνσας Σίτι στον Ολυμπιακό για χάρη του Αντρέ Λουίζ έχει αρχίσει για τα καλά. Μια εβδομάδα μετά το παρθενικό του γκολ στο MLS, ο 24χρονος εξτρέμ πέτυχε «ντοπιέτα», στην ήττα της ομάδας του με 3-4 από τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Ο Βραζιλιάνος winger αρχικά άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, όταν έκανε μια ενέργεια που θύμισε... Μέσι, αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό πλασέ από πλαϊνή θέση.

André Luiz, that is unreal. 🤯



A solo stunner to remember for @SportingKC! pic.twitter.com/uHzyIJs4bl — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Πέντε λεπτά μετά ο πρώην εξτρέμ των Πειραιωτών πήρε ξανά το... όπλο του και με καταπλητικό πλασέ εκτός περιοχής σημείωσε -εκείνη την ώρα- το 2-0. Έφτασε έτσι τα 3 γκολ σε 4 παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.