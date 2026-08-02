Ο Νόα Άλεν βρήκε δίχτυα στην ισοπαλία της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολούμπους (2-2), σε ένα παιχνίδι όπου επέστρεψε ο Λιονέλ Μέσι.

Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι είχε έντονο ελληνικό «άρωμα», καθώς ο δικός μας, Νόα Άλεν σκόραρε στο 2-2 με την Κολούμπους (2/8).

Ο διεθνής της Εθνικής Ελπίδων βρήκε δίχτυα με το κεφάλι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έπειτα από ασίσ του Λουίς Σουάρες, κάνοντας εκείνη τη στιγμή το 2-1 για την ομάδα του. Μάλιστα, αυτό ήταν το τρίτο του γκολ με τους ροζ.

Noah with a solid header for the 2-1. VAMOSSS 😤👊 pic.twitter.com/8FIPEto0eC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

Από το παιχνίδι ξεχώρισε αν μη τι άλλο και η παρουσία του Αργεντίνου μάγου, που επανεμφανίστηκε για τον σύλλογο του Μαϊάμι έπειτα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, στου οποίου έφτασε μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου, δεχόμενος την αποθέωση από τους φιλάθλους.