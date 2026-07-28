Viral έχει γίνει ένα βίντεο με τον γιο του Λιονέλ Μέσι, Τσίρο, να... περπατάει και έπειτα να σκοράρει ένα καταπληκτικό γκολ.

Η γνωστή φράση «Like father like son» φαίνεται να ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του Λιονέλ Μέσι και του μικρότερου γιού του, Τσίρο. Όχι τόσο στο εμφανισιακό, όσο κυρίως στο αγωνιστικό στυλ.

Ο οκτάχρονος «διάδοχος» του Pulga αγωνίζεται στις Ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, ο Τσίρο φαίνεται να... περπατάει και να «σκανάρει» το γήπεδο, ακριβώς όπως κάνει επί δυο (και βάλε) δεκαετίες ο πατέρας του.

Έπειτα και εντελώς ξανφικά σπριντάρει, υποδέχεται την μπάλα, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και σκοράρει με δεξί πλασέ, σε ένα γκολ κυριολεκτικά «αλά Μέσι» που δείχνει πως τα γονίδια έχουν μεταβιβαστεί πλήρως.